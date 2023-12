Berardi Juve, arriva l’annuncio di Carnevali! Ecco cosa accadrà a gennaio all’attaccante del Sassuolo: le dichiarazioni

Alla Gazzetta dello Sport, Giovanni Carnevali ha così parlato del futuro di Domenico Berardi, ormai da tempo accostato anche alla Juve in sede di mercato.

BERARDI A GENNAIO – «Non lo vendo, glielo dico subito. A gennaio non vendo nessuno e, in base alle opportunità che si verranno a creare, vedremo come intervenire».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA

The post Berardi Juve, annuncio di Carnevali! Ecco cosa accadrà a gennaio appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG