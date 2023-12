Superlega, domani giornata chiave per il progetto con la decisione dela Corte di Giustizia UE: TUTTI gli scenari

Il Corriere dello Sport fa il punto sui possibili scenari in tema Superlega, dopo che domani la Corte di Giustizia UE emetterà il proprio verdetto. Se fosse confermato lo status quo, e fosse riconosciuto dunque legittimo il monopolio della Uefa, il potere di quest’ultima accrescerebbe a dismisura.

Ma si continua anche a sperare, avendo tre strade positive per la creazione della competizione. In primis i giudici potrebbero sostenere come l’Uefa sia un organismo anticoncorrenziale al punto da violare i principi cardine Ue, facendo crollare così l’intero sistema. Decisione però questa molto estrema e quindi improbabile. C’è poi la possibilità che la Corte tolga alla confederazione europea solo il potere di sanzionare i “ribelli”. L’ultima, invece, stabilirebbe il ruolo di garante dell’Uefa senza però il privilegio di gestire il business economico, trattandosi di organismo che al tempo stesso è regolatore, organizzatore e legislatore. Quest’ultimo scenario metterebbe la Superlega sulla strada della Formula1, dove la federazione internazionale stabilisce le regole del gioco ma non gestisce i profitti e gli aspetti commerciali del prodotto.

The post Superlega, domani giornata chiave: TUTTI gli scenari possibili appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG