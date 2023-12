Fabio Gallo, allenatore della Virtus Entella, ha così parlato della sconfitta contro la Juventus Next Gen: le dichiarazioni

Fabio Gallo, tecnico della Virtus Entella, ha così analizzato la sconfitta con la Juventus Next Gen.

SCONFITTA – «La partita è da rivedere. Chi non l’ha vista crede alle favole, chi l’ha vista si è reso conto che è incommentabile non essere riusciti a fare gol con tutte le occasioni avute. I ragazzi hanno dato tutto quello che potevano dare, andiamo avanti. C’è rammarico, tantissime occasioni contro una punizione e un colpo di testa nel primo tempo, poi la partita è finita per quanto riguarda le occasioni loro. Le nostre sono innumerevoli, considerando tutto il contorno bello variopinto tutto fa».

COSA DIRE ALLA SQUADRA – «I ragazzi se giocano male lo sanno, se giocano bene lo sanno. Ora si ricomincia e ci prepariamo per la prossima. Devi lavorare sull’aspetto dela certezza di quello che hanno fatto, esaltando quanto di buono fatto. Non c’è da fare drammi, la squadra ha giocato. Ha dimostrato di saper combattere, di avere idea di quello che si fa. Al contrario di chi non conosce come lavoriamo e ci prepariamo. Noi andiamo avanti senza ascoltare i tanti allenatori che ci sono».

