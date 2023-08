Berardi Juve: cosa succede ora. Dal muro del Sassuolo alle parole di Carnevali, c’è un aspetto da non trascurare per l’attaccante

Nei quotidiani si continua a parlare di Domenico Berardi in chiave Juve, nonostante la smentita di Giovanni Carnevali nell’intervista a La Gazzetta dello Sport. Il Sassuolo fa muro alla sua partenza, lo toglie dal mercato, ma secondo il Corriere dello Sport c’è un aspetto da non trascurare.

La volontà di Berardi di trasferirsi alla Juventus: i bianconeri hanno fatto leva sul desiderio dell’attaccante di sposare il progetto della Vecchia Signora. Lui ha già detto sì, preme per approdare a Torino: accordo già trovato, manca quello col Sassuolo che ora non ne vuole sapere. Da capire se potranno aprirsi spiragli oppure no in questi ultimi giorni della finestra estiva.

