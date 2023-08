Chiesa Juve: arriva un segnale importante sul futuro dell’attaccante, accostato a tante voci di addio in estate

La Gazzetta dello Sport ha posato la sua lente d’ingrandimento questa mattina su Federico Chiesa. Dopo una stagione complicata, quella scorsa, di rientro dall’infortunio, per l’attaccante quest’estate sono iniziate le voci di mercato legate anche alla fase di stallo nel rinnovo di contratto (che scadrà nel 2025).

Poi la scelta di Massimiliano Allegri di proseguire con il 3-5-2 della passata stagione in cui l’ex Fiorentina non si è mai sentito troppo a suo agio. Variabili che avrebbero potuto condizionarne umore e rendimento, ma non è stato così. Chiesa è stato il migliore del pre-campionato e si candida ad un ruolo da protagonista non solo domani ad Udine ma anche in tutta la stagione della Juventus.

