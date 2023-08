Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juve, ha rilasciato queste dichiarazioni sui bianconeri. Le parole

A Tuttosport, Fabrizio Ravanelli ha parlato di Juventus.

LUKAKU E VLAHOVIC INSIEME – «Credo sia difficile per la Juve supportare, senza nessuna cessione eclatante, gli ingaggi dei due attaccanti, anche se l’arrivo del belga porterebbe una sana competizione. Il mercato della Juve va giudicato anche sotto l’aspetto economico. Su Lukaku o Vlahovic ci sono dei pro e dei contro: Big Rom ha qualche anno in più però è più forte fisicamente, Vlahovic può ancora crescere».

GIOVANE CHE PIU’ LO INCURIOSISCE – «Mi aspetto tante cose da Fagioli, credo possa diventare un pilastro per il calcio italiano e per la Juve. Lo scorso anno ha fatto bene e gli auguro un grande futuro. Molto dipenderà da lui, se avrà maturità, professionalità e intelligenza da dedicare anima, cuore e testa al calcio. L’ho incontrato nel ritiro e ho avuto l’impressione di un bravo e serio ragazzo, sono convinto che farà un grande campionato».

IMPRESSIONI DA POGBA – «Buone, ho parlato con lui e ho rivisto in lui lo stesso grande entusiasmo di quando era arrivato la prima volta a Torino. Sono convinto che farà ottima stagione se non incappa in altri infortuni. Per la Juve Pogba e Chiesa al top della condizione sono due grandi acquisti».

