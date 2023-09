Meglio Soulé o Berardi per la Juve del futuro? L’agente del talento argentino, Guastadisegno, ha detto la sua a Tuttomercatoweb.

SOULE’ O BERARDI – «La Juve ha sotto contratto un calciatore con quasi 10 anni in meno rispetto a Berardi e non dovrebbe pagare il cartellino… Sicuramente dovresti adeguare l’ingaggio e tutto il contratto, ma Soulé è un calciatore che già conosce l’ambiente e tutto il resto. Detto ciò siamo a settembre, innanzitutto c’è da sperare che disputi la stagione che tutti ci auguriamo possa disputare e poi si faranno delle scelte. Pensare tanto al futuro oggi non sarebbe responsabile da parte mia e capisco la società che deve migliorare e cercare sul mercato le giuste possibilità. Magari a fine anno pensano di non prendere Berardi e di puntare su Soulè, oppure a noi arriveranno offerte importanti da valutare. Vediamo..».

