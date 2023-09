Koopmeiners, prossimo avversario della Juve con la maglia dell’Atalanta, è stato uno dei nomi circolati nell’orbita bianconera nel corso del mercato estivo.

Il suo agente, Bart Baving, a Tv Play ha raccontato come sono andate le cose nei mesi scorsi.

LE PAROLE – «Non ci sono state proposte all’Atalanta dalla Juventus, solo il Napoli lo ha fatto. L’Atalanta è stata chiara che non era in vendita. La prossima estate non si saprà mai cosa succederà. Il Napoli ha avuto una grande stagione lo scorso anno in Italia e in Europa e può essere una opzione interessante, ma bisogna aspettare e vedere perché non si saprà mai cosa succederà. Per ora è concentrato sull’Atalanta e se offrissero 60 milioni adesso non aprirebbero alla cessione. Lo sappiamo e lo accettiamo, il prossimo anno è il prossimo anno. Vedremo…».

The post Koopmeiners Juve, nessuna proposta all’Atalanta: l’agente svela tutto appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG