Berardi via dal Sassuolo? Novità sull’ex obiettivo di mercato del Milan, che ieri ha parlato anche del suo futuro

Nella serata di ieri sono arrivate le parole del diretto interessato: «Non so se rimarrò al Sassuolo», ha detto Domenico Berardi, capitano dei neroverdi.

Tuttavia, come riportato da Sky Sport, non ci sono trattative in piedi tali da far dire che l’ex obiettivo del Milan cambierà maglia. Ma la situazione resta comunque da monitorare.

