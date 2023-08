Le prestazioni di Filip Stankovic tra i pali dell’Inter durante la tourneè in Giappone hanno fatto spaccare la dirigenza nerazzurra

La dirigenza dell’Inter è molto combattuta sul futuro di Filip Stankovic, giovanissimo portiere che ha difeso con orgoglio i pali nerazzurri nella tourneè in Giappone.

Come rende noto il Corriere della Sera, infatti, c’è la possibilità che Stankovic ricopra il ruolo di vice-portiere, attendendo l’arrivo di Sommer dal Bayern Monaco.

Un’altra parte della dirigenza nerazzurra è invece convinta che il portierino non sia ancora pronto all’incarico, e desidera che si faccia le ossa in prestito in qualche altro club.

