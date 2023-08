L’entourage di Luis Alberto ha voluto fare chiarezza sulla situazione del centrocampista della Lazio dopo la sua esclusione dal gruppo

La YouFirst, agenzia che cura gli interessi di Luis Alberto, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport sul caso scoppiato intorno al centrocampista spagnolo, non partita con la Lazio alla volta dell’Inghilterra per l’amichevole di domani

Così l’entourage del giocatore: «Non permetteremo che si facciano speculazioni, né che si metta in discussione il rispetto di Luis Alberto per il suo club. È giusto chiarire quanto accaduto negli ultimi mesi. Sia Luis Alberto che noi abbiamo comunicato in più occasioni dalla fine del campionato l’esistenza di un’offerta formale da parte di un club arabo che quadruplicava il suo contratto e in tutto questo tempo il giocatore è stato chiaro e fermo nella sua decisione di firmare un nuovo contratto con la Lazio in sintonia con l’accordo offerto dal presidente. E non è assolutamente vero che abbia chiesto di essere pagato nessun importo in sospeso o maturato in passato.

Per vari motivi a noi sconosciuti, l’accordo definitivo con le condizioni rigorosamente concordate (tra cui abbiamo accettato cose a favore del club a livello finanziario), ad oggi, non è mai arrivato. In ogni momento c’è stato e continuerà ad esserci il rispetto e la predisposizione a formalizzare questo accordo come concordato. È una situazione che non capiamo perché non sia stata risolta, avendo dovuto aspettare giorno dopo giorno eventi in cui tutto era abbastanza chiaro».

