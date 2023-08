Il River Plate di De Michelis supera l’Internacional nell’ottavo di andata della Copa Libertadores, dopo l’assedio al fortino brasiliano nella ripresa

La vincitrice del campionato argentino contro la decima in classifica del torneo brasiliano. Al Monumental di Buenos Aires, all’ennesimo sold out della stagione, l’andata degli ottavi di finale di Copa Libertadores ieri sera ha messo di fronte il River Plate e l’Internacional Porto Alegre. Chi ha assistito alla gara su Mola Tv – dove è possibile assistere in diretta a tutta la competizione – ha avuto modo di gustarsi una gara vibrante, conclusasi sul 2-1 per i padroni di casa.

Un risultato che lascia grandi margini d’incertezza sul ritorno tra una settimana, anche per quello che si è visto ieri. Entrambe le formazioni hanno mostrato di possedere un’identità definita, rintracciabile anche negli episodi determinanti. I brasiliani sono passati nel minuto di recupero prima del riposo. Punizione ben calibrata da Alan Patrick, uno di quei 10 dai piedi buonissimi; stacco di testa di Valencia, l’eterna bandiera dell’Ecuador, il bomber che con una doppietta al paese organizzatore ha inaugurato il Mondiale in Qatar. L’intervallo ha fatto bene, il River si è scrollato di dosso un po’ di tensione e a inizio ripresa è iniziata una sfida personale tra il portiere Rochet e tutti gli attaccanti dei Millionarios. Una serie di miracoli che si è interrotta solo quando Demichelis ha mandato in campo Solari. Due volte a tu per tu, lanciato da De La Cruz e Beltran – che piace alla Fiorentina e a molti altri – due conclusioni che hanno ribaltato il risultato. Quando si dice la forza della panchina…

I numeri dell’incontro dichiarano apertamente il dominio del River: 21 conclusioni, ben 9 le occasioni prodotte, 6 delle quali in una ripresa di enorme intensità, una gara durissima con ben 37 falli complessivi, 7 gialli e qualche rischio di rosso. Del resto si trattava pur sempre di un confronto fra argentini e brasiliani, con i primi che vogliono interrompere il monopolio della competizione, che fa sì che da 4 anni a questa parte vinca o il Flamengo o il Palmeiras. Per quel che si è visto, le credenziali per dare l’assalto ci sono tutte. Ma occhio all’Internacional: i 10 dribbling vinti in una gara difensiva dicono che a questa squadra non manca la personalità tecnica per sovvertire il verdetto.

