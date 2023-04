Giuseppe Bergomi, negli studi di Sky Sport, ha così commentato le scelte di formazione di Allegri per Sporting Juve

Giuseppe Bergomi, negli studi di Sky Sport, ha così commentato le scelte di formazione della Juventus per il match con lo Sporting.

LE PAROLE – «Chiesa dovrà lavorare sempre, anche se ora lì c’è Sandro che è abituato a scivolare sulla sinistra. Secondo me è una scelta intelligente, si pensa anche alla fase offensiva per cercare di far male con tre giocatori offensivi e non solo a difendere».

