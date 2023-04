Alessandro Del Piero, prima del fischio d’inizio di Sporting Juve, ha così commentato le scelte di formazione di Allegri

Alessandro Del Piero, in collegamento con Sky Sport, ha così parlato delle scelte di formazione di Allegri per Sporting-Juventus.

LE PAROLE – «Con Sandro e Miretti Allegri copre non dico le disattenzioni di Chiesa, quanto piuttosto il fatto che non è il suo ruolo fare il quinto, ma essere più in attacco. E’ un bilanciamento quello che cerca Max per non offrire il fianco allo Sporting che partirà deciso, ma allo stesso tempo gli dice anche di stare attenti perchè possono fare male in qualsiasi momento. Max vuole fare numero a centrocampo e controllare la partita».

The post Del Piero: «Allegri vuole controllare la partita e questo lo conferma» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG