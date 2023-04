Bergomi analizza il momento dell’Inter di Inzaghi: «Troppe questioni aperte, c’è energia negativa»

Beppe Bergomi a Sky Sport ha analizzato il momento dell’Inter di Inzaghi:

“All’Inter ci sono questioni aperte: la questione Skriniar da inizio anno, la questione Brozovic, la questione Dumfries. Troppe cose che messe insieme non ti fanno compattare ed unire, l’Inter è stata sfortunata contro la Salernitana ma nel mood giusto avrebbe vinto. L’Inter è partita male in campionato, ha fatto una buona rincorsa. Leggo sui giornali che De Vrij non è contento, che Acerbi non sa cosa fare l’anno prossimo. Sono argomenti da tenere sotto traccia, ci sono due mesi in cui bisogna raggiungere gli obiettivi, c’è un filo sottile tra raggiungere e chiudere bene la stagione e non farlo”.

L'articolo proviene da Inter News 24.

