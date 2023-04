Cassano: «Se l’Inter esce col Benfica, cambiano Inzaghi. Bagno di sangue senza Champions». Queste le parole dell’ex attaccante

L’ex attaccante Antonio Cassano, intervenuto alla Bobo Tv, ha parlato del presente e del futuro dell’Inter:

“Sono convinto che se l’Inter esce col Benfica, per me cambiano Inzaghi. Rischiano di non andare in Champions, sarebbe un bagno di sangue clamoroso. Se parliamo di preparazione atletica, l’Inter non è mai stata brillante, l’unica davvero brillante è stata in Supercoppa. A livello fisico stanno male, ci sono infortunati, arrivi nel momento cruciale non al top fisicamente, a 23 punti dal Napoli. Speriamo che l’Inter vada avanti, altrimenti la vedo dura che Inzaghi finisca il campionato”

L'articolo Cassano: «Se l'Inter esce col Benfica, cambiano Inzaghi. Bagno di sangue senza Champions» proviene da Inter News 24.

