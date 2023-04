Dalla Spagna – L’Inter pensa al ritorno di Kovavic. Un fattore può aiutare l’affare per il centrocampista croato

Salvo clamorose rimonte in Premier, il Chelsea potrà arrivare in Champions soltanto vincendo quest’anno il trofeo e così potrebbero essere diversi i giocatori in uscita: uno tra questi potrebbe essere Mateo Kovacic, che potrebbe essere un nome spendibile per l’Inter.

Si tratterebbe di un ritorno, dopo l’addio direzione Real Madrid, con le condizioni economiche che potrebbero essere favorevoli vista la scadenza 2024 del croato. A riportarlo è il giornale spagnolo Todofichajes.

L’articolo Dalla Spagna – L’Inter pensa al ritorno di Kovavic. Un fattore può aiutare l’affare proviene da Inter News 24.

