Lo Zio Beppe Bergomi ha commentato la situazione della Juventus intervenendo ai microfoni di Sky Calcio

Il pensiero di Beppe Bergomi sulla Juventus:

INDIFENDIBILI – «La storia della Juve non è mai stata fatta di un calcio di bellezza, per loro vincere è l’unica cosa che conta. Allegri? È quello, non è cambiato rispetto a prima. Adesso diventa più difficile, deve aggrapparsi alle sue convinzioni, a quello che ha sempre proposto ma che non basta più. Prima avevo sospeso il giudizio, adesso è difficile difendere questa situazione. Di Maria dirà: dove sono arrivato? ²

L’articolo Bergomi: «Difficile difendere la Juventus. Di Maria starà pensando…» proviene da Calcio News 24.

