Roberto Mancini, CT dell’Italia, ha commentato la gara di ieri sera tra Milan e Napoli: le sue dichiarazioni sulla sfida

Intervenuto in conferenza stampa, Roberto Mancini ha parlato così di Milan-Napoli:

«Ho visto diverse partite a inizio stagione, alcune molto intense .Ci sono partite belle, altre un po’ meno, ma questo credo accada in tutti i campionati. Milan-Napoli è stata bella, ma non credo si avvicini al campionato inglese perché in Premier sono tutte così, anche l’ultima contro la penultima».

