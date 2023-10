L’ex difensore e capitano dell’Inter Beppe Bergomi ha ammesso che non si sarebbe aspettato una tale crescita da parte del numero 10 nerazzurro.

Beppe Bergomi negli studi di Sky Sport ha parlato di Lautaro Martinez, Victor Osimhen e Marcus Thuram; ecco le sue considerazioni. “Lautaro Martinez è cresciuto tantissimo, una leadership inaspettata per me. Invece ora parla di famiglia, è diventato papà, ha maggiori responsabilità fuori dal campo e si è per questo trasformato in campo. C’erano in passato momenti bui in cui si intristiva, nei momenti difficili non era nemmeno positivo per la squadra, ma adesso non li ha più e ha fatto un salto di qualità”.

Victor Osimhen

Il paragone

“Lautaro però non fa reparto da solo come Osimhen, ma ha bisogno della squadra. Victor ha una caratteristica che Lautaro non ha, fa reparto da solo, gli basta una palla buttata lunga e lui ci arriva. L’argentino invece ha bisogno della squadra“.

L’impatto di Thuram

“Se ha fatto dimenticare già Lukaku? Dimenticare è difficile, è stato determinante e quanto lo è anche ora nella Roma, ha segnato anche questa sera in EL, e non l’ultimo dei quattro gol ma il primo, questo gli va riconosciuto. Sicuramente ci si dimentica più facilmente rispetto a prima, da tutte e due le parti, società e giocatore. Thuram ha avuto avvio convincente? Questo è vero“.

L’articolo Bergomi: “Lautaro prima a volte si intristiva ed era negativo per la squadra ora invece ha una leadership inaspettata” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG