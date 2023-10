Il giornalista Matteo Barzaghi ha parlato della sfida di domani 7 ottobre tra Inter e Bologna, evidenziando 2 problemi per i nerazzurri

In collegamento per Sky Sport 24, Matteo Barzaghi si concentra sul match dell’8^ giornata di campionato tra Inter e Bologna, in programma domani 7 ottobre.

LE PAROLE- «Due problematiche: il Bologna è una squadra molto interessante, allenata bene da Thiago Motta. Storicamente rappresenta un ostacolo molto complicato per l’Inter, basti pensare alle due ultime due trasferte; poi anche la gestione fisica dei giocatori da parte di Simone Inzaghi. La cosa più interessante è l’attacco: dietro a Lautaro Martinez e Thuram sono mancati gli assist e i gol delle alternative. Sanchez deve fare qualcosa in più».

