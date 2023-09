L’ex difensore e capitano dell’Inter Beppe Bergomi ha detto la sua sulle big italiane.

Beppe Bergomi ha parlato della lotta Scudetto alla Gazzetta dello Sport. “Onestamente per me finora è stato ancora calcio d’agosto. Il campionato entrerà nel vivo dopo la pausa, con il derby di Milano e soprattutto con il via della Champions. Quando si comincerà a giocare tre volte a settimana, allora sì che verranno fuori i veri valori”.

Lautaro Martinez

“Inter, Milan e Napoli partono alla pari e oggi sono loro le favorite. L’Inter la vedo convinta, molto solida: sembra ancora in scia del finale di stagione straordinario che l’ha portata a giocarsi la finale di Champions. Il Milan ha messo dentro fisicità, esperienza e qualità: sta giocando molto bene e ha ritrovato entusiasmo. Non mi sorprendere il lavoro di Pioli, per me sempre eccezionale nella lettura delle partite. Il Napoli è campione in carica e ha mantenuto l’ossatura dell’anno scorso, dove ha dominato: Garcia mi piace, certo che senza Kim è un po’ più dura”.

