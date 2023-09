L’ex tecnico Arrigo Sacchi è tornato a parlare del gioco dei nerazzurri.

Arrigo Sacchi alla Gazzetta dello Sport ha elogiato la forza dell’Inter. “Favorita per lo Scudetto? Dico Inter, anche se si sono giocate soltanto tre partite di A: per quello che si è visto credo sia la favorita. Aveva un’ottima intelaiatura di base e, nonostante abbia perso elementi importanti come Brozovic e Lukaku, ha inserito giocatori interessanti come Thuram e Frattesi“.

Marcelo Brozovic

“È una squadra che ha talento ed esperienza. Lo ha già dimostrato nella passata stagione quando è arrivata alla finale di Champions. Si tratta di trovare la continuità attraverso il gioco. L’Inter è una squadra molto italiana per mentalità. Se riuscirà a europeizzarsi di più, allora potrà fare parecchia strada”.

