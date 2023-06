L’ex difensore e capitano dell’Inter Beppe Bergomi si dice preoccupato per la finale di Champions che i nerazzurri devono giocare contro la squadra più forte del mondo.

Beppe Bergomi a Sky Sport ha provato a immaginare come l’Inter può infastidire il Manchester City. “Non sono spaventato, ma sono preoccupato ormai da tempo. Riconosco la forza di questa squadra nell’allenatore. Sono entusiasta del lavoro di Pep, ci ho parlato qualche volta, ama quello che fa, ha una grande passione e racconta tutto”.

Erling Haaland

“E poi ogni anno cambia, quest’anno la novità in mezzo è Stones. Tutti difensori centrali, è diventata una squadra di struttura con un centravanti. L’Inter sta bene e questo già è importante. Deve coprire bene il campo perché il City ha ampiezza e profondità, riempie sempre l’area molto bene e se non copri bene possono segnare in qualsiasi situazione, sa anche difendere bassa. L’Inter deve fare il suo gioco, ama partire da dietro, ma quello è un rischio. Ma se devi pensare di vincere devi provare a rischiare”.

L’articolo Bergomi: “L’Inter deve coprire bene il campo e fare il suo gioco provando a rischiare” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG