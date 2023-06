L’ex calciatore Massimo Brambati ha detto la sua in vista della finale di Champions League: le dichiarazioni a Tmw

Massimo Brambati ha preso la parola a Tmw, il suo pensiero verso Manchester City–Inter:

«Guardiola mi è molto simpatico. Per il modo di giocare me lo aspettavo molto pacato, invece negli allenamenti è uno che grida come un ossesso. Ci mette grinta anche in allenamento. Nelle finali guai a dare un favorito, io credo si parta da 50 e 50 sempre».

L’articolo Brambati: «Guardiola simpatico e ossesso. Inter? In finale…» proviene da Inter News 24.

