Bergomi: «L’Inter è forte, però ha un calendario molto più tosto della Juve». Le dichiarazioni sulla lotta scudetto

Bergomi, ospite a Sky Calcio Club, ha parlato della Juve e della lotta scudetto con l’Inter.

BERGOMI – «Juve avanti? Può contare il fattore psicologico. Affrontare la Juve che arriva a San Siro che he è davanti…l’Inter deve giocare sempre per vincere perchè è forte, ha una mentalità pazzesca, gioca bene. Però questo calendario…Ad inizio campionato la Lazio aveva 4 trasferte consecutive con 4 grandi e ha accumulato distacco. Ora la Juve ha una serie di partite dove non dico le porta a casa facile, ma è più semplice. L’Inter ha un calendario molto tosto di 11 partite tra cui ha Fiorentina, Juve, Roma, il recupero con l’Atalanta e la Champions».

