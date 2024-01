Conferenza stampa D’Aversa post Lecce Juve: le dichiarazioni del tecnico giallorosso dopo il match del Via del Mare

Roberto D’Aversa in conferenza stampa dopo Lecce Juve.

SCONFITTA – «I ragazzi hanno fatto bene per 60 minuti, abbiamo provato a fare la gara. Riguardo gli ultimi risultati abbiamo affrontato delle big, ciò influisce. Quando concludi spesso poi devi segnare. Se non fai gol però non è detto che è un obbligo subirlo. Il rammarico è che dopo il gol subito la squadra si è sfilacciata, così è uscita fuori la forza della Juve. Abbiamo subito ancora un gol su palla inattiva, loro su questo sono davvero bravi. Non ci deve essere frustrazione, noi siamo coscienti del nostro percorso. Indipendentemente dagli avversari dobbiamo fare un tot di punti. Ora ci aspetta una gara difficile come quella di Genova».

CONTATTO BREMER-ALMQVIST – «Abbiamo cercato di rivederla ma DAZN non l’ha fatta neanche rivedere. Sembrava rigore dalla dinamica di campo ma comunque era ininfluente, è inutile fare polemica».

DIFFICOLTA’ A LIVELLO DI PUNTI – «Indipendentemente dagli ultimi risultati abbiamo fatto 21 punti, bisogna avere fiducia in questa squadra. Se pensavamo di salvarci già a gennaio penso che c’erano degli errori di valutazione. Serve equilibrio».

STREFEZZA – «Scelta tecnica, sono entrati Sansone e Pierotti».

PERSO LE DISTANZE – «Piuttosto abbiamo perso convinzione, dopo il primo gol subito non abbiamo creato occasioni, nella costruzione abbiamo perso lo smalto che avevamo visto nella prima ora di gioco».

