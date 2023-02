Sono queste le parole di Beppe Bergomi, ecco cosa dice l’ex calciatore nerazzurro, si esprime così sull’Inter.

Ecco le parole di Beppe Bergomi, l’ex giocatore dei nerazzurri parla così alla Gazzetta dello Sport sull’Inter: “A questo punto della stagione è un distacco enorme. L’Inter era stata capace di partire forte, di battere il Napoli e di accorciare subito a meno otto. Ma invece di sfruttare l’entusiasmo del momento, pochi giorni dopo è andata a pareggiare 2-2 a Monza. Questo non te lo puoi permettere quando davanti hai una squadra che non conosce pause e dimostra ogni partita di essere superiore alle altre e di meritare in pieno il vantaggio.”

Conclude così: “Il Napoli gioca benissimo, ma anche l’Inter quando sta bene fisicamente esprime un bel calcio. Il problema è mantenere il livello alto di prestazione per diverse gare. Contro l’Empoli, l’Inter ha perso anche a causa di Skriniar: non era a posto mentalmente, si discuteva tanto di rinnovo e lui stava per comunicare il definitivo no. E non è un caso che poi abbia staccato la spina e rimediato un’espulsione pesante.“

