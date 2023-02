Ecco cosa dice Fabrizio Romano, l’esperto di mercato parla al canale Twitch di SOS Fanta, analizza l’Inter.

Sono queste le parole di Fabrizio Romano, il giornalista famoso esperto di calcio mercato parla così del mercato dell’Inter a SOS Fanta sul canale Twitch: “Lukaku? Bisognerà capire prima chi sarà l’allenatore dell’Inter l’anno prossimo, non è certo sia Inzaghi, anzi, la situazione è aperta. L’Inter protegge Inzaghi come giusto che sia, la stagione è in corso, ma bisognerà capire chi ci sarà in panchina, che modulo verrà usato… Lukaku vuole restare all’Inter ed è vero, la fortuna è di trattare col Chelsea a condizioni ancora più vantaggiose ora per quanto fatto finora. Il giocatore vuole restare, non vuole tornare al Chelsea. Non mi meraviglierei se restasse, ma non è ancora una cosa concreta”.

Zancan a Sky Sport parla della rosa nerazzurra: “A parte il Napoli, tutte le altre peccano di continuità. Ma tra tutte quelle che inseguono, quella che più di tutti ha deluso è proprio l’Inter, a cui mancano tanti punti. Per il potenziale mi aspettavo un quantitativo di punti maggiore. I nerazzurri pagano soprattutto l’inizio di stagione, ma ultimamente la mancanza di continuità è evidente.”

