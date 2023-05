L’ex difensore e capitano dell’Inter Beppe Bergomi ha detto la sua sulla formazione nerazzurra che potrebbe affrontare il Milan.

A Sky Calcio Club si è parlato ovviamente del derby Milan-Inter di dopodomani, Beppe Bergomi ha dichiarato chi schiererebbe in regia fosse Inzaghi. “L’Inter è da 4/5 partite che sta facendo rotazioni profonde, soprattutto in attacco: davanti funzionano, anche prima creavano ma non finalizzavano”.

“Le punte sono diventate importanti, Lukaku su tutti. Non mi sorprenderebbe se Calhanoglu restasse fuori e non dovrebbe sorprendere neanche lui: è un bravo ragazzo, farebbe fatica ad accettare un’esclusione, ma se il Milan gioca con i tre centrocampisti, penso Inzaghi possa scegliere Brozovic perché a lui da più fastidio il Brahim Diaz della situazione“.

L'articolo Bergomi: "L'Inter fa rotazioni profonde da diverse gare, non mi sorprenderebbe restasse fuori Calhanoglu" proviene da Notizie Inter.

