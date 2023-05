L’ex estremo difensore Walter Zenga esprime il suo parere sui miglioramenti dei nerazzurri dovuti a due giocatore in particolare.

Walter Zenga ha parlato di Inter a Sky Sport. “Nell’ultimo mese c’è stato il rientro di Brozovic e il rientro di Lukaku. Le squadre per esprimersi bene devono stare bene. Mourinho ha dichiarato di non avere ricambi, se stai bene puoi produrre”.

Romelu Lukaku

“E se metti nel motore questi due giocatori e li puoi ruotare, le cose cambiano e diventano più facili. Inzaghi è ben disposto, sempre gentile, col sorriso, mai visto rispondere male. Le critiche secondo me non gli sono arrivate, ha come un’impermeabile. E i suoi stati d’animo negativi, eventualmente, non vengono trasferiti alla squadra“.

