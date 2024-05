L’ex difensore Beppe Bergomi ha illustrato cosa devono fare i nerazzurri per continuare a vincere non solo in Italia.

Gianluca Rossi sul suo canale YouTube ha intervistato Beppe Bergomi che ha avvistato l’Inter in ottica futura. “L’Inter ha preso un leggero vantaggio, ma non è come quello che aveva la Juventus dei 9 scudetti. L’anno scorso il Napoli ha vinto e quest’anno ha fatto male. Se vuoi riconfermarti, devi avere la stessa fame, la stessa determinazione. Vedremo la rosa che verrà fatta. Adesso è difficile fare valutazioni. Sei lì e te la giochi. Ma i due acquisti fatti (Taremi e Zielinski, ndr) sono interessanti“.

Giuseppe Marotta

I meriti della dirigenza

“Se mi sembra che Marotta faccia quasi il presidente dell’Inter? Lo è. Ha deleghe totali. Mi piace sottolineare, in un mondo di tanto livore, l’eleganza della società. Sono stati attaccati per tutto l’anno, hanno sempre mantenuto tranquillità. E questo va sottolineato anche per Simone Inzaghi, che è cresciuto tanto nella comunicazione. Tutto questo ha inaugurato un ciclo di vittorie: negli ultimi 4 anni, sono arrivati due scudetti, cinque coppe, due finali europee. Siamo già dentro un ciclo, nettamente. Per essere dentro un ciclo, non serve solo vincere, bisogna sempre restare ad alto livello. Ed è quello che deve fare l’Inter“.

Il paragone

“Questo scudetto mi ha dato tanta gioia perché è stato vinto nella partita contro la rivale, come noi riuscimmo a fare contro il Napoli. Poi sono arrivate le due stelle. Un percorso record, come lo scudetto della mia Inter. E’ stato portato avanti un gioco propositivo“.

