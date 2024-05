I nerazzurri programmano il futuro con l’obiettivo di continuare a vincere sfruttando la situazione di vantaggio creatasi in Italia.

L’Inter puntellerà la rosa a disposizione di Inzaghi nei prossimi mesi ma non si attende una sessione estiva di mercato movimentata come quella della scorsa estate.

L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sul mercato dell’Inter nel corso di una live sul canale Twitch di SOS Fanta. “Non risultano contatti tra l’Inter e Zirkzee, il club nerazzurro al momento è concentrato su altro, ovvero il portiere: quello che piace di più oggi è ancora Bento dell’Athletico Paranaense. Costa tanto e quindi non sarà facile, ma piace tantissimo. Thuram? Ad oggi non c’è nulla: la situazione al momento è tranquilla”.

Tre rinnovi, quelli di Simone Inzaghi, Nicolò Barella e Lautaro Martinez, sembrano avviati verso una conclusione positiva anche se non imminente; ecco le impressioni del collega. “L’Inter sta poi lavorando al rinnovo di Inzaghi e per proporgli già nel mese di maggio il nuovo accordo economico: le parti stanno benissimo insieme e stanno già programmando. L’Inter potrebbe poi fare valutazioni anche su un esterno destro, con Dumfries che continua ad avere molto mercato e potrebbe essere uno da tenere d’occhio nelle prossime settimane a livello di uscite in caso di proposta importante. Ma il rinnovo di Inzaghi è una delle priorità dell’Inter al pari di Barella e Lautaro”.

