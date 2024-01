L’ex difensore Beppe Bergomi si esprime sul momento dei nerazzurri a partire dalla grande vittoria di ieri.

Beppe Bergomi a Sky Sport ha parlato di Inter-Lazio e di tutta la stagione dei nerazzurri. “L’Inter ieri ha giocato una grande gara, di qualità nel palleggio, nella pazienza di trovare il varco giusto, superata la pressione della Lazio, la qualità dei giocatori ha fatto la differenza, ma il posizionamento dei giocatori diventa difficile prenderli anche con una pressione alta. La Lazio non ci ha mai provato, è rimasta nella via di mezzo e l’Inter ti palleggia tra le linee. Poi i nerazzurri stanno bene fisicamente, hanno tenuto sempre molto bene in mano la partita”.

La bravura dei nerazzurri

“L’Inter manda via sempre i giocatori migliori e poi fa rendere al massimo i giocatori che arrivano. Un esempio è Thuram. Ma ha perso due giocatori come Lukaku e Dzeko, via il portiere, Brozovic. La bravura dell’Inter, non penso siano i più forti, ma sono i più bravi a fare rendere i giocatori che arrivano al massimo. Dove può arrivare in Europa non lo so, l’Atletico è difficile da affrontare, ha attaccanti forti. L’Inter è forte, non è facile mantenere questo livello, ma è forte”.

I meriti del tecnico

“Inzaghi sta gestendo bene anche nelle dichiarazioni, si attiene alle prestazioni della squadra. Mai dimenticare da dove è partito Inzaghi, gli hanno chiesto di arrivare tra le prime quattro anche se gli avevano venduto i più bravi dopo l’addio di Conte. Lui ha sfiorato lo scudetto, ha vinto trofei, è arrivato in finale di CL, e gli cambiano sempre la rosa. La sua bravura è che sta tenendo questa Inter sempre ad alto livello”.

