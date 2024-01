Roma, ancora problemi fisici per Paulo Dybala: l’argentino è dovuto uscire dal campo per un nuovo problema al flessore

E’ durata appena 58 minuti la partita di Paulo Dybala contro il Verona, con l’argentino della Roma costretto all’ennesimo cambio per infortunio. Un debutto quindi non del tutto felice per il nuovo tecnico dei giallorossi, Daniele De Rossi, nonostante la vittoria ottenuta grazie ai gol di Pellegrini e Lukaku.

L’ex Juve, uscendo, ha fatto un gesto di stizza per il dolore, massaggiandosi poi il flessore della coscia sinistra che non sembra volerlo lasciare in pace. Non è ancora sicura l’entità dell’infrtunio: attese nuove comunicazioni nelle prossime ore.

