L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi non vuole far passare il messaggio che la sua squadra non possa far meglio di quanto fatto ieri.

Simone Inzaghi in conferenza stampa ha parlato della gara di ieri facendo qualche precisazione riguardante l’anno del suo arrivo. “Bisogna sempre migliorare e migliorarsi, sarebbe riduttivo dire che l’Inter ha fatto una grande gara. In due anni e mezzo ne abbiamo giocate tantissime, il gioco della squadra è sempre stato elevato. Ora tutti hanno negli occhi la gara di ieri contro una squadra molto organizzata. Siamo stati bravissimi a fare una grande gara”.

I miglioramenti delle ultime settimane

“Ogni partita fa storia a sé, alcune partite non sono state a livello tecnico non sono state come le altre. Le ultime due sono state belle, mi sono divertito a giocare i miei giocatori, ma è due anni e mezzo che mi diverto a vedere questa squadra. Non è mai semplice giocare contro la Lazio, abbiamo sempre faticato, però le ultime due partite abbiamo fatto ottime gare”.

esultanza Inter

La puntualizzazione

“Ci sono tante squadre che giocano bene, io la mia Inter l’ho vista giocare sempre molto bene. Poi essere continui per 60 gare non è facile per nessuno, in stagione ci sono infortuni che penalizzano. Da marzo dell’anno scorso in poi è stato sempre bello veder giocare l’Inter, penso a quando sono arrivato che l’obiettivo era il quarto posto, poi dopo tre mesi lo Scudetto è diventato l’obiettivo minimo. Ma non è un problema e va bene così”.

Verso la finale

“Una finale è sempre una finale, qui a Riyadh sto bene, ho vinto contro la Juve e contro il Milan. Quest’anno ci giocheremo una finale, campioni d’Italia contro vincitori della Coppa Italia. Siamo contenti, speriamo lunedì di rendere felici i tanti tifosi che ha l’Inter a Riyad. Cercheremo di prepararla nel migliore dei modi, ho guardato Napoli-Fiorentina in tv e ora la studierò, cercheremo di dare il massimo”.

