Il Milan primo in classifica ormai non stupisce più nessuno. In realtà a casa Milan ci credevano già da tempo, come svela Beppe Bergomi. “Non voglio prendermi nessun tipo di merito sul Milan, perché ne parlo bene ormai da due anni, ma a me è rimasta impressa una frase di Paolo Maldini…”. Lo ha dichiarato Giuseppe Bergomi dagli studi di Sky Sport. “Io ero andato a fare il derby d’andata della scorsa stagione – ha raccontato –, che il Milan vince, e prima di andare in telecronaca ero andato a intervistare Paolo, e lui mi ha detto: “Noi siamo forti”. Lui mi disse così: “Noi siamo forti”. Ma me l’ha detto un anno e mezzo fa…”.

“Noi continuiamo tutti a dire che hanno una rosa poco profonda – ha aggiunto Bergomi –, poi la vado ad analizzare ed ha più soluzioni di altri in tutti i ruoli: l’anno scorso gli mancava un Giroud, ora l’ha messo dentro”.

