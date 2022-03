Due grandi ex calciatori a colloquio con Ibrahimovic e Pioli in occasione dell’ultimo allenamento dei rossoneri.

Un allenamento speciale. MilanNews.it rende nota la presenza di Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti del club, alla seduta di allenamento di oggi della squadra di Pioli. Presenti, in visita, anche l’ex calciatore milanista Clarence Seedorf e l’ex attaccante di Pioli alla Lazio Miroslav Klose.

“I calciatori rossoneri hanno mostrato grande rispetto ai due ospiti, i quali si sono anche intrattenuti per qualche battuta e sorriso con Ibrahimovic e, prestando grande attenzione sul lavoro svolto oggi, hanno poi avuto un confronto finale con Pioli”. Chissà che i due campioni non abbiano rubato qualche trucco del mestiere al tecnico che si sta giocando il campionato. Il Milan è primo in classifica davanti a Napoli e Inter.

