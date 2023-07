L’ex difensore e capitano dell’Inter Beppe Bergomi esprime il suo parere sulla complicata vicenda riguardante l’attaccante belga.

Beppe Bergomi è sempre stato un grande ammiratore di Romelu Lukaku; a Sky Sport l’ex calciatore ha sottolineato quanto importante sarebbe per i nerazzurri acquistarlo nuovamente.

Lautaro Martinez Romelu Lukaku

“Lukaku ha lasciato l’Inter come è successo a Tonali, non poteva rifiutare e il club nerazzurro aveva bisogno in quel momento, ma è sempre stato legato ai colori nerazzurri. Non so se l’Inter ha la forza di andarlo a prendere ma è importante per il suo senso di appartenenza, per il rapporto con Lautaro, e con Thuram farebbero un bell’attacco. A Inzaghi per come gioca servono 4 punte, quando le ha avute tutte e quattro è riuscito a fare molto bene“.

