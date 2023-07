Le parole di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter nella conferenza stampa di inizio stagione per i nerazzurri

Simone Inzaghi ha parlato nella conferenza stampa di inizio stagione dell’Inter. Di seguito le sue parole.

BILANCIO – «E’ stata una stagione fatta di trofei e vittorie, siamo stati bravi a compattarci e ci siamo tolti tante soddisfazioni. Vogliamo regalare gioie anche quest’anno, abbiamo visto che i tifosi hanno risposto presenti esaurendo le tessere per gli abbonamenti».

SCUDETTO – «E’ il grande obiettivo come lo è per tutte le squadre rivali. Noi vogliamo vincere la seconda stella e ci metteremo tutte le nostre forze, ci saranno tante squadra che vorranno farlo come noi e da domani sapremo già quale sarà il nostro grande obiettivo».

MERCATO – «Siamo in totale sintonia, si sta lavorando e si stanno facendo tanti nomi, stiamo operando nel migliore dei modi tra tante difficoltà. Conosciamo Frattesi, Bisseck, e Thuram, poi è tornato a casa Di Gennaro. Sappiamo cosa ha fatto Lukaku nella parte finale e cosa rappresenta per l’Inter, vorremmo riportarlo qui, appartiene a un’altra società e vedremo di fare il possibile».

CICLO – «Erano anni che all’Inter un allenatore non rimaneva più di tre anni, grazie alla società, ai giocatori, è un grande orgoglio. Ogni anno abbiamo grandi sfide davanti. Il percorso nelle coppe è stato perfetto, abbiamo perso una partita in due anni, la partita col Liverpool e la finale di Istanbul. In campionato siamo arrivati secondi e poi terzi, possiamo migliorare e fare meglio».

FINALE CHAMPIONS – «Abbiamo dimostrato in finale che non c’era tutta questa distanza, l’abbiamo giocata alla pari, l’abbiamo persa, ci è dispiaciuto tantissimo ma abbiamo tenuto testa. Veniamo da un percorso lungo, abbiamo cercato di colmare il divario, conosciamo la storia dell’Inter in Europa, in questi due anni ci siamo migliorati, sarà difficile confermarsi ma c’è speranza e voglia».

CONTINUA A LEGGERE SU INTERNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG