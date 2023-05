L’ex difensore e capitano dell’inter Beppe Bergomi ha analizzato il derby di ieridicendosi sorpreso dalla prima parte di gara dei nerazzurri.

Beppe Bergomi ha parlato di Inter a Sky Sport. “Non me l’aspettavo così. Se uno sta attento, però, nota che l’Inter ha approcciato meglio gli ultimi derby, sia in Supercoppa che in campionato. Il Milan arrivava da una buona prestazione con la Lazio, non mi aspettavo un’Inter così per 35′ di partita”.

delusione Inter Dzeko Acerbi Srkiniar

“L’Inter ha quasi sempre sorpreso il Milan sul primo palo, con il gol di Lautaro nel derby di campionato. Il Milan ha provato a fare la marcatura ma poi è stato bravissimo Dzeko a smarcarsi e a colpire bene. Prima si sottolinea la bravura del gesto tecnico e poi l’errore. L’esperienza conta per gestire ma se non c’è una condizione fisica e atletica ottimale allora è dura. L’Inter sta bene, gioca ogni tre giorni ma Inzaghi ruota i giocatori, adesso ha rotazioni diverse anche a centrocampo. Il Milan al ritorno sarà più aggressivo, è ancora tutto in gioco“.

