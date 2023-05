L’ex calciatore Stefano Impallomeni è intervenuto a Tmw Radio, dove ha commentato la superlativa vittoria dell’Inter contro il Milan

Impallomeni ha parlato a Tmw Radio dopo la vittoria dell’Inter contro il Milan:

“Ha risparmiato nel secondo tempo e ha tenuto a galla il Milan, quindi il ritorno non è tranquillo. Ma ha dominato comunque. E’ stato uno spot importante per il nostro movimento. Soprattutto grazie a un’Inter superlativa, in stato di forma eccezionale che ha mangiato un Milan che al netto dell’assenza di Leao ha affrontato la semifinale cedendo sotto il profilo mentale e nervoso. Dico che siamo arrivati a una sorta di riabilitazione di Inzaghi, vedo numeri giganteschi in Champions. E credo abbia saldato questo debito emotivo che si portava dietro. Inzaghi adesso è un allenatore da Inter”.

L’articolo Impallomeni: «Inzaghi si è mangiato il Milan. Ora è un tecnico da Inter» proviene da Inter News 24.

