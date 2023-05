L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha commentato la direzione di gara di Manzano in Milan-Inter. Le sue dichiarazioni a Prime Video

Calvarese ha commentato in questo modo l’arbitraggio di Milan-Inter.

“Manzano ha provato a tenere un metro molto alto, per poi cambiare. Penso a Dumfries che in due occasioni al 22′ e al 24′ salta su Brahim in maniera scomposta. Anche dall’altra parte è stato un po’ scoordinato, non ha mai dato l’impressione di dominare la situazione“.

