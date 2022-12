L’ex calciatore Beppe Bergomi parla in una bella intervista alla Gazzetta dello Sport, ecco cosa dice su Lukaku e l’Inter.

Sono queste le parole dell’ex giocatore Beppe Bergomi su Lukaku e l’Inter, si esprime così alla Gazzetta dello Sport: “Vado controcorrente, penso che sia solo stato sfortunato. Nonostante non giocasse da tempo, ha trasformato il Belgio. Ora l’Inter ritrova un giocatore che ha fatto passi avanti dal punto di vista fisico. Mi sembra l’unico in difficoltà. Spero che il suo Mondiale decolli e poi torni carico per l’Inter. In coppia con Lukaku, il Toro è troppo importante.“

Bergomi conclude così: “Penso abbia il carattere giusto per farsi scivolare addosso la negatività. Il residuo di uno scontro così grosso non è da sottovalutare, ma Onana è un ragazzo positivo: ha cambiato l’Inter. Nonostante io abbia sempre difeso Handa, la sostituzione in porta andava fatta.“

