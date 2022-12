Czesław Michniewicz, Ct della Polonia, ha parlato in conferenza stampa al termina della sconfitta contro la Francia ai Mondiali

Czesław Michniewicz, Ct della Polonia, ha parlato in conferenza stampa al termina della sconfitta contro la Francia ai Mondiali. Le sue dichiarazioni:

« Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e volevamo giocare in modo diverso. Mi dispiace per l’opportunità di Zieliński e per il rimpallo. Era ancora 0-0 e poi è arrivato il vantaggio della Francia. Vorrei ringraziare i giocatori, lo staff e tutti coloro che ci hanno aiutato nella preparazione. La nostra avventura è finita oggi, abbiamo perso contro i campioni del mondo».

L’articolo Polonia, Michniewicz: «L’occasione di Zielinski poteva cambiare la partita» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG