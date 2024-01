L’ex difensore e capitano dell’Inter, Beppe Bergomi, rivela un retroscena legato allo scomparso Gianluca Vialli: le sue parole

Intervenuto all’evento ‘My Name is Luca’ in ricordo di Gianluca Vialli, Beppe Bergomi ha rivelato un retroscena legato all’ex attaccante della Juve. Ecco le parole dell’ex capitano dell’Inter.

LE PAROLE – «Vialli stava per diventare commissario tecnico della Nazionale e l’operazione non andò in porto per poco. Mi diceva che sarei diventato il suo secondo. Era il 2004, c’era da sostituire Giovanni Trapattoni. In campo, quando lo marcavo, mi diceva sempre di non dargli le ginocchiate nella schiena. Un grande amico, un grande campione, ce lo hanno portato via troppo presto».

