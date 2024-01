Djalo Inter, è ad un passo dalla Juve: questa l’ultima idea dei nerazzurri per convincere il portoghese a trasferirsi a Milano

Grande obiettivo del calciomercato Inter, con la quale aveva trovato un accordo per il trasferimento a parametro zero a giugno, Tiago Djalo è ormai ad un passo dalla Juve per questa sessione di gennaio.

Come riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, i nerazzurri hanno ormai deciso di non intervenire nel reparto arretrato. Tuttavia un ultimo tentativo per il centrale del Lille sarebbe stato fatto dal club di Viale della Liberazione, che avrebbe aperto al suo acquisto già nella finestra invernale, per poi girare il portoghese in prestito in qualche altra squadra. Da qui la scelta del calciatore di preferire i bianconeri, che lo avrebbero accolto fin da subito all’interno della propria squadra.

