L’ex difensore e capitano dell’Inter Beppe Bergomi è tra coloro che non vedono di buon occhio il ritorno del Ninho Maravilla.

Alexis Sanchez è sbarcato a Milano per firmare con l’Inter un contratto annuale; il suo ritorno ha fatto già discutere parecchio e non mancano i critici anche eccellenti. Beppe Bergomi è uno di questi; ecco le sue parole a Sky Sport.

Alexis Sanchez

“Sanchez è stato un ottimo giocatore in Udinese, Barcellona e Arsenal. Poi è iniziata la parabola discendente. Rimango perplesso perché non si è lasciato bene, anche come dichiarazioni. Lui è uno caratteriale, Ha fatto sicuramente una buona stagione a Marsiglia ma accetterà di fare la quarta punta Di entrare negli ultimi minuti?“.

L’articolo Bergomi: “Sanchez è in parabola discendente, accetterà di entrare negli ultimi minuti e di fare la quarta punta” proviene da Notizie Inter.

