Benjamin Pavard continua a fare pressione sul Bayern Monaco per esaudire il proprio desiderio: vestire la maglia dell’Inter

Nonostante le parole di Thomas Tuchel in conferenza e la resistenza da parte del Bayern Monaco, la volontà di Benjamin Pavard continua ad essere la stessa: vuole fortemente l’Inter. Il francese, dopo aver saltato l’allenamento di ieri, non ha preso parte nemmeno oggi agli allenamenti di squadra.

Come riferisce il giornalista Nico Linner, il calciatore è rimasto colpito in negativo dal fatto che non sia ancora arrivato il via libera da parte dei bavaresi per la sua cessione. Stando alla BILD, il motivo dell’assenza di oggi sarebbero dei presunti problemi alla schiena. Ma è ovvio che dietro c’è la volontà di cambiare aria.

L’articolo Pavard, il francese vuole l’Inter e non si allena nemmeno oggi: cosa è successo proviene da Inter News 24.

