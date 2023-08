Un ex calciatore cresciuto nelle giovanili dell’Inter sta per passare alla Juventus Next Gen: Marco Fossati è l’ultima idea dei bianconeri

L’ultima idea della Juventus Next Gen porta ad un centrocampista d’esperienza, cresciuto nelle giovanili dell’Inter e del Milan: si tratta di Marco Fossati.

A riportare la notizia è Juventusnews24.com, che racconta come il calciatore arriverebbe a parametro zero, in quanto al momento è svincolato.

